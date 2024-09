Globaler Klimawandel Deutsche Klimahilfe stabil

Oxfam macht sich Sorgen, weil die Haushaltsmittel im Zuge der Sparpolitik der Bundesregierung reduziert werden. Aus dem tendenziell abnehmenden Etat des BMZ werden viele Zuschüsse an arme Entwicklungsländer bezahlt, denen mit einer ausgeweiteten Kreditfinanzierung nicht geholfen ist, weil sie sich die Zinsen nicht leisten können. Dann „können wichtige Investitionen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen gerade in besonders gefährdeten Ländern nicht stattfinden“, befürchtete Oxfam-Experte Jan Kowalzig.