Dienstleistungen : Post-Tarifgespräche: Verdi pocht auf plus 15 Prozent

Unternehmen räumt Probleme ein : Was die Deutsche Post gegen die Zustellprobleme tut Corona, fehlendes Personal und stark schwankende Paket- und Briefmengen: Die Zuverlässigkeit der Zustellung der Deutschen Post ist in die Kritik geraten. Was die Post dagegen tut und wie sie sich für das Weihnachtsgeschäft gerüstet sieht.