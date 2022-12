Mildes Wetter : Deutscher Gasspeicherstand steigt dritten Tag in Folge

Brüssel Mitte Dezember herrschte noch Dauerfrost in weiten Teilen des Landes: Der Gasspeicherstand sank. Das milde Wetter hat nun den gegenteiligen Effekt.

Dank des vergleichsweise milden Wetters in Deutschland wird wieder Erdgas eingespeichert. Der Füllstand in allen Speichern betrug am Freitag 87,59 Prozent der maximalen Menge, wie am Sonntag aus Daten des europäischen Speicherverbandes GIE hervorging. Es war demnach ein Plus von 0,15 Punkten und der dritte Anstieg in Folge.