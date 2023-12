Bis zu 17 Jahre im Schnitt Arbeitnehmer bleiben ihrem Betrieb wieder länger treu

Exklusiv | Berlin · Angestellte in Deutschland bleiben trotz Digitalisierung und technischen Fortschritts im Durchschnitt wieder etwas länger auf demselben Arbeitsplatz. Das gilt besonders für Mitarbeiter in großen Betrieben. Warum das so ist, zeigt eine bislang unveröffentlichte Studie.

29.12.2023 , 06:00 Uhr

Blick auf die Skyline des Frankfurter Bankenviertels. Am längsten blieben mit im Schnitt rund 17 Jahren Angestellte von Banken in ihren Jobs. Foto: dpa/Helmut Fricke

Von Birgit Marschall

Arbeitnehmer in Deutschland bleiben ihrem Arbeitgeber wieder länger treu: Die durchschnittliche Dauer der Betriebszugehörigkeit hat nach einer noch unveröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zuletzt wieder leicht zugenommen. Waren abhängig Beschäftigte 2019 durchschnittlich 10,9 Jahre in einem Betrieb beschäftigt, blieben sie 2021 volle elf Jahre auf demselben Arbeitsplatz. Die Anzahl der Arbeitnehmerkündigungen sank dem IW zufolge im ersten Halbjahr 2020 um acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag nach den letztverfügbaren Daten im Jahr 2021 unter dem Niveau der Jahre 2017 bis 2019.