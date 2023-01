Jahrespressekonferenz : DGB: „Ohne Standorttreue keine Standortvorteile“

Berlin Der Deutsche Gewerkschaftsbund stellt einige Forderungen an Unternehmen für die Zukunft auf. Darunter unter anderem: eine Entwicklung hin zu klimagerechten Produkten. Doch das ist nicht alles.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat einen energischen staatlichen Einsatz für eine klimaschonende Umgestaltung der Wirtschaft und mehr soziale Sicherheit gefordert. So müssten Unternehmen verpflichtet werden, neue Wertschöpfung und klimagerechte Produkte zu entwickeln und auszubauen, sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi am Montag in Berlin.