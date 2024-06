Kommetar zum Aktien-Paket für Elon Musk Die Aktionäre sollten Elon Musk danken

Das passt in das Bild eines manipulativen und egozentrischen, aber leider nun mal auch erfolgreichen Charakters. Und auf den Erfolg kommt es den Anteilseignern bei Tesla letztendlich an. Im Zuge der Abstimmung über das bereits in 2018 angedachte Vergütungspaket wird einigen von ihnen daher bewusst gewesen sein: Musk hat nicht nur sich selbst, sondern auch sie reich gemacht. Vielleicht sollten also auch die Aktionärinnen und Aktionäre auf der Plattform X gesammelt eine Antwort auf den Post von Musk veröffentlichen. Ein Formulierungsvorschlag: „Lieber Elon, wir haben zu Danken.“