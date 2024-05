Kommentar zur Schließung Hunderter Bankfilialen Die Branche übertreibt

Die Zahlungsgewohnheiten verändern sich rasant: Viele machen Online-Banking, haben auf ein Online-Konto umgestellt oder zahlen gleich über Anbieter wie Paypal. Selbst Bargeld ist auf dem Rückzug. Was in Skandinavien schon lange Alltag ist, setzt sich langsam durch: Auch Kleinstbeträge beim Bäcker oder an der Parkuhr zahlen viele inzwischen per Karte. Daher ist es nur folgerichtig, dass Banken und Sparkassen sich anpassen und ihr teures Filialnetz ausdünnen.