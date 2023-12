Kommentar zur Chemiebranche Die Chemiebranche klagt aus gutem Grund

Wie sagt man so schön? Klagen ist des Kaufmanns Lied. Kaum einer singt es aber seit Beginn der Energiekrise im vergangenen Jahr so schön und voller Inbrunst wie Verbandsfunktionäre und Branchenvertreter der Chemischen Industrie. Man hörte es auch in diesen Tagen wieder: Die Energiepreise seien zu hoch, die Bürokratie nehme überhand, die Produktion breche immer weiter ein. Kurzum, die Stimmung ist mies. Folglich ist die Branche am Klagen. Und das aus gutem Grund. Die Wettbewerbsfähigkeit dieser deutschen Schlüsselindustrie hat stark gelitten. Viele chemische Erzeugnisse erfordern in der Herstellung einen großen Energieeinsatz und lassen sich daher günstiger im Ausland produzieren. Da, wo Energie zu günstigeren und vor allem auch dauerhaft verlässlichen Preisen zur Verfügung steht.