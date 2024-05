Kommentar zur Inflation Die Preise steigen weiterhin, nur nicht so schnell

Ein Gedankensprung zurück: Europa im Jahr 2022. Die Preise steigen in manchen Bereichen so schnell, dass Haushalte gezwungen sind zu rechnen, was sie sich noch leisten können. Vor allem bei Energie und Lebensmitteln explodieren die Preise. Im gleichen Jahr steht unter dem Strich eine Inflation von über neun Prozent. Seither hat sich die Lage deutlich entspannt. 2,4 Prozent Inflation im April ist so weit nicht mehr von dem Ziel der EZB entfernt. Dennoch: Die Preise steigen weiterhin, nur nicht mehr so schnell.