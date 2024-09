Kommentar zum Sparprogramm bei VW Die Probleme von VW sind selbst verschuldet

Der zeitliche Ablauf mag auf einem Zufall beruhen, bezeichnend ist die Reihenfolge aber doch: Da verkündet der VW-Konzern, Deutschlands größter Industriearbeitgeber, am Montag, dass er im Rahmen seines Sparprogramms betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließt, was für sich schon ein Novum ist. Am nächsten Tag steht der frühere Konzernchef Martin Winterkorn vor Gericht, der sich wegen Betrugs und Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verantworten muss. Das Verfahren, das nun neun Jahre nach Winterkorns Rücktritt als Vorstandsvorsitzender verhandelt wird, erinnert an den größten Skandal in der deutschen Autoindustrie, der ihren Ruf schwer beschädigt hat.