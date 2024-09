Kommentar zu den Plänen der Bahn Die Vorschäge von Volker Wissing hat man alle schon gehört

Wieder einmal soll sich die Deutsche Bahn selbst sanieren. Wieder einmal bleiben die Vorstellungen dazu im Ungefähren. Das kennen die Beobachter der Bahn inzwischen. Am Ende stand immer wieder die enttäuschte Hoffnung darauf, dass alles besser wird, die Züge pünktlicher fahren und mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Was gab es da nicht schon alles für Ankündigungen, bevor der amtierende Verkehrsminister Volker Wissing nun zum „Sanierungsprogramm DB AG“ aufrief. Sein Vorgänger, der CSU-Politiker Andreas Scheuer zitierte den Bahnchef in schöner Regelmäßigkeit zum öffentlichkeitswirksamen Rapport. Alles sollte besser werden, alles wurde schlechter.