Schutz für den Drahtesel Wann lohnt sich eine Fahrradversicherung?

Sommerzeit ist Fahrradzeit. Ob bei Ausflügen oder auf dem Weg zur Arbeit – viele Menschen, die bei Regen und Kälte eher in Bus oder Auto steigen, setzen sich jetzt aufs Rad. Doch mit dem Rad unterwegs zu sein, heißt auch, es abzustellen. Ob vor Supermarkt oder Arbeitsplatz, in der Regionalbahn oder am Bahnhof. Selbst wer immer darauf achtet, das Rad nicht nur ab- sondern an einem stabilen festen Gegenstand wie einem Fahrrad-Bügel festzuschließen, ist nie zu hundert Prozent vor einem Diebstahl sicher.