Signa-Gruppe Diese Luxusmöbel von René Benkos Imperium kommen unter den Hammer

Es ist erst ein paar Wochen her, dass die ersten Gesellschaften der österreichischen Signa-Gruppe eine milliardenschwere Pleite hinlegten. Nun wird mit den Überbleibseln der Wiener Firmenzentrale kurzer Prozess gemacht: Mehrere Möbelstücke aus dem Palais Harrach, wo sich das Wiener Büro von René Benkos Holding befindet, kommen unter den Hammer. In den ersten drei Auktionen werden insgesamt 460 Gegenstände versteigert, teilte das österreichische Auktionshaus Aurena am Freitag mit. Wer interessiert sei, könne ab sofort online mitbieten. Bis Anfang März soll der Firmensitz komplett geräumt sein.