Stromausfall und Naturkatastrophen Was man im Notfall wirklich braucht – und was nicht

Auch wenn solche Wetterphänomene sehr selten auftreten, empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), für den Notfall vorzusorgen. „Die Wahrscheinlichkeit eines lang andauernden und das Gebiet mehrerer Bundesländer betreffenden Stromausfalls mag gering sein. Träte dieser Fall aber ein, kämen die dadurch ausgelösten Folgen einer nationalen Katastrophe gleich“, so das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Bundestags. Einen solchen flächendeckenden Blackout hat es laut Bundesregierung in Deutschland bisher aber noch nicht gegeben. Die Stromversorgung in Deutschland gilt als eine der sichersten in Europa. Im Durchschnitt war 2022 in Deutschland die Stromversorgung je Verbraucher insgesamt 12,2 Minuten unterbrochen – in Nordrhein-Westfalen waren es 11,7 Minuten.