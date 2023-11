Änderung für Android-Nutzer Chat-Backups auf Whatsapp in Zukunft nicht mehr kostenlos

Backups auf Whatsapp sind für Android-Nutzer ab einer bestimmten Gigabyte-Anzahl in Zukunft kostenpflichtig. Die Umstellung erfolgt für die ersten Nutzer bereits ab Dezember 2023, wie das Unternehmen verkündet. Im ersten Halbjahr 2024 will Meta auch alle anderen Konten umstellen. 30 Tage vor der Umstellung informiert Whatsapp nach eigenen Angaben seine Nutzer mit einem Banner in den Einstellungen unter Chat-Backup über das Inkrafttreten.