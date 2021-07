EZB schmiedet Währungspläne : Der digitale Euro kommt auf den Weg

Die Hochhäuser der Bankenskyline von Frankfurt ragen hinter der Europäischen Zentralbank (EZB) empor. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Die Europäische Zentralbank (EZB) hat große Pläne: Sie will „den Startschuss für eine digitale Erweiterung ihrer Gemeinschaftswährung“ geben. Doch was steckt hinter der digitalen Variante des Euros und was ändert sich für Verbraucher? Wir geben einen Überblick.