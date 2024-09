Kooperation mit Tech-Start-up In Podolskis Döner-Läden arbeiten bald Food-Roboter

Der Food-Roboter könnte Zutaten exakt dosieren, Speisen zubereiten, Töpfe reinigen, Mahlzeiten verpacken und an die Kunden übergeben. Mehr als 100 Gerichte pro Stunde könne der Roboter zubereiten, teilt das Unternehmen mit. Das Gerät arbeitet in einem gekühlten, geschlossenen System und nimmt eine Fläche von rund sieben Quadratmetern ein. Neben den Roboterelementen ist auch ein Dosiersystem integriert. Roboterarme sammeln die Zutaten aus verschiedenen Vorratsbehältern. Diese werden dann auf ein Induktionsfeld gelegt, zubereitet und an die Kunden ausgegeben. Angebotene Gerichte sollen voraussichtlich beispielsweise Dönerfleisch, Köfte oder Bulgar in Bowls sein.