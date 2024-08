Landwirtschaft „Doppelte Enttäuschung“ über die Ernte 2024

„Wir Bauern sind doppelt enttäuscht, was die Ernte 2024 anbelangt“, erläuterte Rukwied. Denn neben den schwächeren Ergebnissen seien die Preise, die Betriebe gerade für ihr Getreide erzielen können, noch stärker unter Druck geraten. So seien bei Weizen aktuell um die 200 Euro pro Tonne drin - zehn bis 15 Prozent unter dem Niveau von vor einem Jahr und weit entfernt von Spitzenpreisen von 350 Euro 2022. „Wirklich nachvollziehbar ist das nicht“, sagte der Bauernpräsident. Denn etwa auch in Frankreich und Spanien sei die Ernte schwächer ausgefallen, und global sei die Versorgung knapp. Die Indikatoren sprächen also eigentlich für Preisstabilisierung.