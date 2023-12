Eine App für alles Ein neues Zahlsystem für Europa

An einem trüben Donnerstag im Dezember beginnt für Millionen europäische Bankkunden eine neue Zeitrechnung – auch wenn sie es noch nicht wissen. In seinem Büro im sechsten Stock in Berlin-Mitte überweist Joachim Schmalzl von einem Konto bei der Sparkasse Elbe-Elster zehn Euro auf das Konto von Yves Tyrode bei der französischen Bank Groupe BPCE. Das Geld braucht zwei Sekunden bis zur Gutschrift. Bedeutender als das Tempo ist die Tatsache, dass die Überweisung funktioniert. Es ist der Praxistest eines neuen Systems, das im kommenden Jahr starten soll.