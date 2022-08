Umfrage ergibt hohe Wechselbereitschaft : Ein Viertel der Arbeitnehmer hat neue Jobs

Bonn Das Job-Karussell auf dem deutschen Arbeitsmarkt dreht sich kräftig. Eine Umfrage ergibt eine hohe Wechselbereitschaft.

„Wir alle erleben derzeit zahlreiche Branchen und Lebensbereiche, in denen Personalprobleme von Unternehmen und Organisationen deutlich sichtbar werden. Das beginnt am Flughafen geht über die Gastronomie und endet in großen Unternehmen“, sagt Robindro Ullah, Geschäftsführer des Trendence-Instituts. Für Beschäftigte sei diese Situation eine gute Möglichkeit, ihre Perspektive durch einen Jobwechsel zu verbessern. Auch auf der Bewerbungsebene ist der Arbeitsmarkt in Bewegung, wie die Trendence-Zahlen zeigen. So haben sich 51,6 Prozent der Akademiker in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal beworben. Bei den Fachkräften liegt die Bewerbungsquote bei 37,2 Prozent.