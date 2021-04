Hamsterkäufe vor einem Jahr : Gewinner und Verlierer des Einzelhandels in einem Jahr Pandemie

Gewinner und Verlierer des Einzelhandels in einem Jahr Pandemie

Produkte, die in Zeiten von "Hamsterkäufen" die Gewinner der Konsumgüterbranche waren, sind heute ihre Verlierer. Foto: dpa/Martin Gerten

Bonn/Düsseldorf Nach mehr als einem Jahr Coronaschutzverordnung zieht der Einzelhandel Bilanz. Manche Produkte erlebten über 300 Prozent Umsatzsteigerung, andere verloren nach dem "Hamstern" deutlich an Popularität. Lokale Händler und ein Marktforschungsinstitut liefern Einblicke.

Wohl jeder erinnert sich an irrwitzige Bilder von leerstehenden Nudel- und Toilettenpapier-Regalen im Frühjahr 2020. Diese Zeiten hat der Einzelhandel hinter sich gelassen, ebenso wie ein Jahr Pandemie-Bekämpfung in Deutschland. "Nachdem klar war, dass ein Lockdown erfolgt, wurde der Laden einfach leergeräumt. Es war auch für uns schwierig, die Produkte wieder zu bekommen, insbesondere Reis, Nudeln, Toilettenpapier", erinnert sich Werner Bachem aus den gleichnamigen Edeka-Fillialen in Bonn.