Hohe Nachfrage : Elektroautos halten BMW auf Kurs

Eigentlich dürfte ein Premiumhersteller wie BMW derzeit nichts zu lachen haben. In China hat jeder zehnte BMW-Händler wegen pandemiebedingter Lockdowns geschlossen. Deutschland steuert auf eine Rezession zu. Überall in Europa sorgen steigende Lebenshaltungskosten für Konsumzurückhaltung. Das Fehlen von Chips ist in der Autobranche ohnehin Dauerthema. Dennoch blicken die Bayern dem kommenden Jahr zuversichtlich entgegen. „Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage vor allem nach unseren Elektromodellen“, erklärte BMW-Finanzchef Nicolas Peter in München zur Vorlage eines Zwischenberichts. Gut 128.000 Stromer und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum habe man in den ersten neun Monaten ausgeliefert.