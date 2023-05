Emissionen Wie sich CO2 aus der Luft ziehen lässt

So eine Art Staubsauger für die Luft, um der Atmosphäre CO 2 zu entziehen – kann das funktionieren? Es muss, wenn die Menschheit das Klimaziel von möglichst maximal 1,5 Grad Erderhitzung erreichen will. Da sind sich Experten einig. Zuletzt hat das auch der Weltklimarat klargemacht. Was die Menschheit schon tut und noch tun muss.