Vorschläge zur energetischen Sanierung Heizkosten drücken, Mieten deckeln

In der politischen Debatte über die Energiesanierung von Wohngebäuden standen bisher oft die Interessen der Immobilienbesitzer im Vordergrund. Nun machen der Deutsche Mieterbund und das Öko-Institut Vorschläge, die eher den Mietenden zugutekommen sollen. So könnten die Mieten für zehn Jahre gedeckelt werden, wenn Hausbesitzende einen zusätzlichen öffentlichen Zuschuss zu den Sanierungskosten in Anspruch nähmen.