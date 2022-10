Steigende Heizkosten : Preisbremse auch für Öl und Holzpellets gefordert

Berlin Verbraucherschützer sprechen sich für eine Ausweitung der Entlastungen bei den Energieträgerkosten aus - insbesondere für Pellets oder Heizöl. Die Vorsitzende der Gaspreiskommission lehnt dies allerdings ab.

Viel wird über Gasheizungen gesprochen, wenig über die Haushalte, die noch mit Öl heizen oder Pellets verbrennen. Allein zehn Millionen Haushalte verfeuern noch Öl. Eine Preisbremse ist bei diesen beiden Brennstoffen bisher nicht vorgesehen. Dabei sind auch hier die Kosten massiv angestiegen. Im Oktober kostete ein Hektoliter Heizöl mit rund 160 Euro nach Angaben des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) doppelt so viel wie im Vorjahr. Für Holzpellets müssen die Kunden mit 730 Euro pro Tonne sogar mehr als dreimal so viel bezahlen wie vor einem Jahr. Bei einem Gesamtverbrauch von vier Tonnen im Beispielhaushalt erhöhen sich die Ausgaben für Wärme damit von 840 Euro auf 1920 Euro im Jahr.

Die Energiekosten steigen immer weiter an. Verbraucherschützer fordern deshalb auch eine Preisbremse für Pellets oder Heizöl. Es braucht in jedem Fall eine Differenzierung zwischen denen gehen, die Hilfen brauchen, und denen, die sie gar nicht nötig haben, kommentiert unser Autor.

Kommentar zur Preisbremse für Öl und Holzpellets : Immer neue Wünsche Die Energiekosten steigen immer weiter an. Verbraucherschützer fordern deshalb auch eine Preisbremse für Pellets oder Heizöl. Es braucht in jedem Fall eine Differenzierung zwischen denen gehen, die Hilfen brauchen, und denen, die sie gar nicht nötig haben, kommentiert unser Autor.

Wie es mit dem Heizölpreis weitergeht, ist schwer zu prognostizieren

Wie es mit dem Heizölpreis weitergeht, ist schwer zu prognostizieren. Das hängt sowohl vom Rohölpreis ab als auch von den Kapazitäten in den Raffinerien. Während der Gaspreis in den letzten Wochen wieder deutlich gefallen ist und zeitweilig unter das Niveau beim Ausbruch des Krieges rutschte, ist der Ölpreis weiterhin hoch. Das Preisportal Heizöl24 rechnet in den kommenden Wochen auch mit leicht steigenden Preisen. Mittelfristig kann sich dies wieder ändern. Denn die weltweit abflauende Wirtschaftstätigkeit bringt eine sinkende Ölnachfrage mit sich, was preisdämpfend wirken sollte. Genau weiß dies aber niemand.