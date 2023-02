Verbraucher : Energiepreisbremsen: Unterschiede im Bundesländervergleich

Während die Entlastungen in Berlin und Schleswig-Holstein besonders hoch ausfallen, muss der Staat in Bremen nur wenig zuschießen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Heidelberg Bald greifen die Energiepreisbremsen zur Entlastung der Haushalte. Wie teuer das den Staat zu stehen kommt, bleibt offen. In der Grundversorgung stellt ein Vergleichsportal deutliche Unterschiede fest.

Demnach wird eine Musterfamilie in der Grundversorgung im Bundesschnitt in diesem Jahr durch die Bremsen um rund 216 Euro bei Strom und um rund 718 Euro bei Gas entlastet. Weil die Grundversorgungstarife in Berlin und Schleswig-Holstein vergleichsweise hoch sind, fallen dort laut Verivox auch die Entlastungen besonders hoch aus. In Bremen hingegen muss der Staat nur wenig zuschießen.