Schwierige Aufgabe : Was Eigentümer zur energetischen Sanierung wissen müssen

Was Eigentümer zur energetischen Sanierung wissen müssen

Ein Handwerker arbeitet an der Dämmung eines Hauses. Für Eigentümergemeinschaften ist eine energetische Sanierung eine Herausforderung. Foto: dpa-tmn/Jan-Philipp Strobel

Berlin Die Energiesanierung von Häusern mit mehreren Eigentumswohnungen stellt nicht nur baulich, sondern auch finanziell eine Herausforderung dar.

Die energetische Sanierung von Wohngebäuden – Dämmung der Fassaden, Austausch der Fenster, Einbau einer Wärmepumpe – ist ein großes Thema der kommenden Jahrzehnte. Es betrifft auch die etwa neun Millionen Wohnungen in Deutschland, die in 1,8 Millionen sogenannter Wohnungseigentümer-Gemeinschaften (WEG) liegen. Das sind Wohngebäude, die sich im gemeinsamen Eigentum mehrerer Parteien befinden. Deshalb stellen sich diesen Gemeinschaften besondere Herausforderungen, nicht nur baulich, sondern auch finanziell und organisatorisch.

■ Warum ist die Energiesanierung relevant? Im Zuge der Klimapolitik ändern und verschärfen die Regierungen die Gesetze. So novelliert die Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz. Die Europäische Kommission arbeitet in dieselbe Richtung. Zudem steigen die Brennstoffkosten, wie das Jahr 2022 auch für Eigentümergemeinschaften zeigte. Der absehbare Anstieg des Kohlendioxidpreises verteuert Kohle, Öl und Gas zusätzlich, was für die Reduzierung des Verbrauchs und den Umbau der Heizungen spricht.