Gasbranche setzt auf Wasserstoff Industrie fordert mehr Tempo bei der Energiewende

In 22 Jahren will Deutschland klimaneutral sein. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll dann möglichst gering sein, was nicht vermieden werden kann, muss gespeichert oder ausgeglichen werden. Rund 90 Prozent dieser Klimagase entfällt auf CO 2 . In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 666,5 Millionen Tonnen in die Luft geblasen, rund 37 Prozent weniger als im Jahr 1990. Das Ziel bis 2030 sind 65 Prozent weniger. Am meisten CO 2 stammt aus Kraftwerken und aus der Industrie, wo vor allem Kohle und Gas verfeuert werden. Aus der Kohle will Deutschland aussteigen. Gas soll ersetzt werden, idealerweise durch Wasserstoff. Und für Verkehr und Haushalte setzt die Bundesregierung vor allem auf Strom.