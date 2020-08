Leichter Preisvergleich : Erstes neutrales Vergleichsportal für Girokonten

Berlin Check24 startet eines neues Vergleichsportal für Girokonten, das eigentlich neutral sein soll. Die Verbraucherzentrale sieht den privaten Dienst trotzdem kritisch.

In der Spitzengruppe mit geringen Kosten finden sich neben der Commerzbank und ihrer Direktbank auch viele kleinere Institute wie die Liga Bank Regensburg oder die Ostseesparkasse in Rostock. Gemessen am Dispozins liegt die Volksbank Mindener Land vorne. Allerdings schrecken die jährlichen Kontoführungsgebühren von 177 Euro potenzielle Neukunden wohl eher ab. Da erscheint ein Konto bei der Sydbank schon attraktiver. Der Dispo wird hier mit 3,5 Prozent verzinst, Kontoführung und Karten sind kostenlos. Dass die Sydbank nicht an der Spitze liegt, könnte an den fehlenden kostenlosen Bargeldautomaten liegen.