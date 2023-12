Kommentar zum Börsenjahr 2023 Es gibt noch einiges zu tun, um Börsengänge wieder attraktiv zu machen

In schwierigen Zeiten trennt sich die Spreu vom Weizen. In guten Zeiten, wo das Geld von Investoren locker sitzt, sieht das anders aus. Solche Zeiten dürften noch weit entfernt sein. Zwar haben die Aktienmärkte in der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen zum Ende des Jahres neue Rekorde erreicht. Doch könnten das auch Strohfeuer sein angesichts der geopolitischen Konflikte. Im kommenden Jahr wird sich das absehbar nicht ändern. Kriege werden weitergehen. Und die Spannungen zwischen Russland und China auf der einen Seite und den USA und seinen westlichen Verbündeten auf der anderen dürften auch nicht abnehmen. Zudem finden in Europa und den USA Wahlen statt.