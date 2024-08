Standort in der Bonner City Esprit macht dicht: Der Abstieg eines Moderiesen

Esprit schließt alle Filialen

Mit einer Filiale ist die Modekette Esprit in der Bonner Innenstadt vertreten, der Esprit Store liegt in der Remigiusstraße. Darüber hinaus gibt es Abteilungen von Esprit im Galeria und im Sinn in Bonn. Weitere Filialen in der Region gibt es in Hürth, Köln und Bad Münstereifel.