Bestimmte Gase müssen ersetzt werden EU beschleunigt Kampf gegen Ozonkiller

Der Altersunterschied schlägt durch beim Thema F-Gase (fluorierte Gase, die nicht natürlich vorkommen) im Europaparlament. CDU-Europaabgeordneter Peter Liese, Jahrgang 1965, erinnert eingangs an die Aufregung um das rapide wachsende Ozonloch in den 1980er Jahren und die darauf folgende Zunahme von Hautkrebserkrankungen. CSU-Europaabgeordneter Christian Doleschal, Jahrgang 1988, sorgt sich um die Kühlanlagen, die bei Metzgern, Bierbrauern und Landwirten bald nicht mehr gewartet werden könnten, wenn das F-Gas-Verbot so schnell durchgesetzt würde, wie zwischenzeitlich geplant. Am Ende stellen sie sich jedoch beide hinter den Kompromiss. Und 455 weitere Abgeordnete tun es an diesem Dienstag in Straßburg so wie sie und geben grünes Licht für den weltweit ambitioniertesten Ausstieg aus den F-Gasen. Denn die schrittweise Reduktion bis auf Null im Jahr 2050 scheint Industrie, Handwerk und Verbrauchern genügend Luft zu lassen.