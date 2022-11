Gesellschaft : EU-Frauenquote für Aufsichtsräte endgültig beschlossen

Eine Frau in einem Büro: Die Frauenquote in Aufsichtsräten wird sich erhöhen. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Brüssel Der Weg ist nun endgültig frei: An der Spitze börsennotierter Unternehmen werden zukünftig mehr Frauen arbeiten.

Ab 2026 gilt in der EU eine Quote für mehr Frauen an der Spitze börsennotierter Unternehmen. Das EU-Parlament nahm am Dienstag ein entsprechendes Gesetz an, wie die Institution mitteilte.