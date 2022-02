Parlament stimmt Änderungsantrag zu : EU will europaweites Pfandsystem für Batterien einführen

Brüssel Bei Dosen und Flaschen ist Pfand schon lange Standard, bei Batterien und Akkus nicht. Das soll sich in Europa bald ändern.

Immer mehr E-Autos surren über Europas Straßen. In den Städten flitzen die Menschen mit E-Rollern und E-Scootern über die Wege. Und auch das Geschäft mit E-Bikes floriert. Der Elektroantrieb ist in, und damit wächst automatisch die Zahl der umweltproblematischen Inhalte von Millionen Akkus.

Bereits Ende 2020 hatte die EU-Kommission eine Neuauflage der geltenden Batterie-Vorgaben auf den Weg gebracht. Die Akkus der Flitzer sind darin noch nicht enthalten. Doch in den parlamentarischen Beratungen ist nicht nur der Wunsch dazugekommen, sie schneller als geplant in verschärfte Akku- und Batterie-Anforderungen einzubeziehen. Die Marschrichtung mehrerer Fachausschüsse geht auch in die Richtung eines Pfandsystems für Batterien. Der Umweltausschuss gab dazu an diesem Donnerstag ebenfalls grünes Licht.