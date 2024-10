EuGH-Urteil Die Veggie-Wurst darf weiter „Wurst“ heißen

Der „Veggie-Burger“ oder die „vegane Wurst“ dürfen in den EU-Mitgliedsstaaten weiter so heißen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Freitag entschieden. Verschiedene vegetarische Interessengruppen wie die Europäische Vegetarier-Union (EVU) oder die Association Végétarienne de France (AVF) hatten vor dem obersten europäischen Gericht geklagt.