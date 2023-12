Ökologische Folgen EZB untersucht, wie stark Bargeld die Umwelt belastet

Wer den Einkauf im Supermarkt mit einem 50-Euro-Schein bezahlt, denkt in der Regel nicht daran, wie sehr das gerade die Umwelt belastet. Die Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) wollten es dennoch wissen. Schließlich sind große Mengen an Scheinen im Umlauf, sie sind aus speziellem Papier, bedruckt mit spezieller Tinte. Da kommt einiges zusammen. Wie groß also sind die ökologischen Folgen des Barzahlens?