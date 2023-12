Tipps und Tricks So schützen Sie Ihr W-Lan vor Hackerangriffen

So sehr man Freunden und Familienmitgliedern auch vertraut – am besten richtet man für sie extra ein oder mehrere Gastnetzwerke ein. Denn auf ihren Handys könnte sich Schadsoftware befinden und so einen Cyberangriff begünstigen. Selbiges gilt für alle Smart-Home-Geräte wie Saug-, Mäh- und Wischroboter oder „intelligente“ Lautsprecher. Für die braucht man in der Regel auch einzelne Accounts. Ayten Öksüz von der Verbraucherzentrale NRW rät, hier ebenfalls auf starke Passwörter zu setzen und die Zwei-Faktor-Authentisierung zu aktivieren. Mit Letzterer sichert man sich zusätzlich ab, denn man muss nicht nur das Passwort eingeben, sondern benötigt zusätzlich noch einen Code, ein Einmalpasswort oder ähnliches, um sich in das Netzwerk einwählen zu können.