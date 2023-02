Inflationsbekämpfung : EZB-Ratsmitglied Rehn will Zinsen weiter erhöhen

EZB-Ratsmitglied Rehn will Zinsen weiter erhöhen

Rehn, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank, erinnert im Kampf gegen die Inflation an Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Frankfurt/Main Wie hoch die Zinsen noch steigen sollen, ist unklar. Rehn legt sich aber fest, wann der Höhepunkt erreicht sein wird.

Die EZB hat Anfang Februar zum fünften Mal in Folge die Zinsen angehoben und eine weitere Erhöhung um erneut 0,5 Punkte für die Sitzung am 16. März in Aussicht gestellt. Der Leitzins im Euroraum liegt inzwischen bei 3 Prozent. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Dies kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Höhere Kreditzinsen können zugleich dazu führen, dass Investitionen aufgeschoben werden und das Wirtschaftswachstum schwächer ausfällt.