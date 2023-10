Zusätzliche Sitzplätze und Nachtzüge Welche Veränderungen der Fahrplanwechsel mit sich bringt

■ Nächtliche Verbindungen: Von den neuen Nightjet-Nachtzügen zwischen Berlin und Salzburg einerseits sowie Brüssel andererseits profitieren laut Bahn auch Bonn, Köln und Aachen. Jeweils dreimal in der Woche fährt von Beuel um 22.26 Uhr ein Zug über Erfurt und Halle nach Berlin (Ankunft 9.16 Uhr) bzw. über Rosenheim nach Salzburg (Ankunft 7.26 Uhr). In der Gegenrichtung sieht es so aus: Je dreimal in der Woche Abfahrt in Berlin um 20.18 Uhr bzw. in Salzburg um 22.28 Uhr und Ankunft in Beuel um 6.29 Uhr. Ab Herbst 2024 will die Bahn die Verbindungen jede Nacht anbieten.