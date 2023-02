Wohnen : Fast ein Zehntel weniger Aufträge am Bau in Deutschland

Fast ein Zehntel weniger Aufträge am Bau in Deutschland

Wiesbaden Bei den Bau-Unternehmen gehen immer weniger neue Aufträge ein. Dabei sind Neubauten nicht nur für Mieter so wichtig, finden Verbände und Gewerkschaft.

Angesichts der Auftragsflaute am Bau hat die Gewerkschaft IG BAU vor Entlassungen gewarnt. Würden Fachkräfte nach Hause geschickt, drohe ein ähnlicher Effekt wie in der Gastronomie, warnte IG-BAU-Vorstandsmitglied Carsten Burckhardt am Freitag. Er sagte: Wer einmal geht, der ist weg. Der kommt, wenn man ihn wieder braucht, auch nicht zurück.“

Im Wohnungsbau befinde sich der Auftragseingang weiter im freien Fall, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa. Selbst schon genehmigte Wohnungsprojekte führten kaum noch zu Aufträgen. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen entferne sich so immer weiter von der Zielvorgabe 400.000 neuer Einheiten im Jahr. Für 2022 gehe der ZDB von 280.000 neue Wohnungen aus und im laufenden Jahr von nur noch 245.000. Für Mieter werde sie Situation in den Großstädten immer schwieriger und die Betriebe liefen Gefahr, ihre Beschäftigten nicht halten zu können.

Stimmung in der Branche verdüstert

Der Verband der Bauindustrie (HDB) rechnet mit stagnierenden Beschäftigtenzahlen und einem weiteren realen Umsatzverlust von 6 Prozent im laufenden Jahr. Die Stimmung in der Branche habe sich verdüstert, so Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller. So rechneten 40 Prozent der Betriebe mit einer Verschlechterung der Geschäftslage binnen zwölf Monaten. Im Hochbau seien es gar 46 Prozent, was angesichts der „Schockstarre“ am Wohnungsbaumarkt kein Wunder sei.