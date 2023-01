Jahreswechsel : Feuerwerksfirma Weco übertrifft Erwartungen

Eitorf Zwei Silvester durfte nicht geböllert werden, zum Jahreswechsel 22/23 wurde es aber wieder laut. Für eine von der Corona-Pause hart getroffene Feuerwerksfirma ist das Anlass zur Freude.

Der Feuerwerkshersteller Weco sieht sich nach einem coronabedingten Verkaufsverbot und einem rigiden Sparkurs inklusive einer Werksschließung wieder im Aufschwung. „Nachholeffekte in Teilen der Bevölkerung haben dazu geführt, dass wir in Deutschland ein außerordentlich gutes Verkaufsjahr haben“, sagte ein Sprecher der größten deutschen Feuerwerksfirma in Eitorf östlich von Bonn.