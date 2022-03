Franchisenehmer weigert sich : Burger King kann Filialen in Russland nicht schließen

Burger King will sein Geschäft in Russland aufgeben. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Toronto Starbucks, McDonald‘s und zahlreiche andere internationale Konzerne haben sich angesichts des Kriegs in der Ukraine bereits aus Russland zurückgezogen. Die Fast-Food-Kette Burger King würde gerne nachziehen - kann aber nicht.

Der Mutterkonzern der Fast-Food-Kette Burger King will angesichts des Kriegs gegen die Ukraine sein Geschäft in Russland aufgeben.

„Würden wir gerne alle Aktivitäten von Burger King in Russland sofort aussetzen? Ja“, schrieb Konzernchef David Shear in einem offenen Brief. „Können wir heute einen Betriebsstopp durchsetzen? Nein.“ Grund, dass die rund 800 Filialen geöffnet blieben, seien die vom Geschäftsmann Alexander Kolobov kontrollierten Franchise-Partner. RBI halte nur 15 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen in Russland.