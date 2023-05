Taschengeld, Girokonto und Co. Wie Kinder den richtigen Umgang mit Finanzen lernen

Berlin · Bezahlung per Smartphone, Jugendgirokonto und Co.: Kinder sollten schon früh an finanzielle Grundkenntnisse herangeführt werden. Wir geben Tipps für Eltern.

22.05.2023, 05:00 Uhr

Der kluge Umgang mit Geld will gelernt sein. Eltern können ihren Kindern wichtige Tipps mitgeben. Foto: Adobe Stock

Von Wolfgang Mulke

Eltern haben in der Regel selbst erfahren, wie schnell man Geld ohne eine echte oder ohne die gewünschte Gegenleistung loswerden kann. Die Kinder werden es zwangsläufig lernen müssen. Denn Fallen beim Umgang mit Geld lauern überall: Beim Einkauf, bei gebührenpflichtigen Internetangeboten und durch eine Werbewelt, die unrealistische Wünsche weckt. Je früher die Finanzbildung beginnt, desto eher sind Kinder vor schlechten Entscheidungen gefeit. Während das Thema in vielen anderen Ländern auf dem Stundenplan steht, fristet es in Deutschland eher ein Randdasein. Doch wann sollte damit begonnen werden? „So früh wie möglich“, antwortet die Soziologin Birgit Happel, Vorständin im Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz. „Ein gezieltes Taschengeld sollte ab dem Schuleintritt erfolgen“, rät sie.