Klimavorgaben ab 2025 Nicht nur die Lufthansa erhöht die Flugpreise

Die Lufthansa hat in dieser Woche angekündigt, ab Januar 2025 einen Teil der Kosten für Umweltauflagen in der EU durch höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Ab dann will die größte deutsche Fluggesellschaft einen „Umweltkostenzuschlag“ für Flüge aus Europa erheben. Doch nicht nur die Lufthansa, sondern auch andere werden ihre Preise mit den neuen politischen Vorgaben nach oben anpassen. „Gestiegene Kosten, die unter anderem neben der Inflation und gestiegenen Energiepreisen auch auf die politischen Auflagen zurückzuführen sind, führen generell auch zu höheren Preisen für Flugtickets in der gesamten Branche, so auch bei Condor“, teilt eine Pressesprecherin des Unternehmens auf GA-Anfrage mit. Fluggäste können davon ausgehen, unabhängig von der Fluggesellschaft ab dem kommenden Jahr voraussichtlich für alle Flüge, die aus den 27 EU-Ländern, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz starten, mehr zahlen zu müssen.