Tarifkonflikt Verdi will mit Warnstreik am Donnerstag Flughafen Köln/Bonn lahmlegen

Am Flughafen Köln/Bonn sind laut dem zuständigen Verdi-Sekretär, Özay Tarim, 1400 Beschäftigte der Flugsicherheit von den Tarifauseinandersetzungen betroffen. Am Flughafen Düsseldorf sind es demnach 1600 Beschäftigte, die zum Streik aufgerufen sind. Nicht alle würden aber am Streiktag arbeiten: Zur Winterzeit seien über 24 Stunden verteilt zu Spitzenzeiten in Köln/Bonn 500 bis 600 Beschäftigte im Einsatz, in Düsseldorf 500, so Tarim. Wie in der Vergangenheit rechne Verdi auch am Donnerstag in Düsseldorf und Köln/Bonn mit einer hohen Streikbeteiligung.