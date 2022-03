Warnstreik am Dienstag : Nur zehn Abflüge am Flughafen Köln/Bonn

Nur zehn Abflüge am Flughafen Köln/Bonn

Warnstreik am Dienstag

Update Köln Der Flughafen Köln/Bonn ist durch einen Warnstreik weitgehend lahmgelegt. Wie die Betreibergesellschaft mitteilt, ist die Passagierkontrolle derzeit geschlossen. Flug­pas­sa­gie­re haben sich auf er­heb­li­che Be­hin­de­run­gen eingestellt.

Im Terminal ist die Passagier-Kontrolle aktuell komplett geschlossen, heißt es in der Pressemitteilung. Derzeit sei die Lage im Terminal „total ruhig“ erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Die Airlines hätten einen Großteil der Flüge bereits im Vorhinein gestrichen. Fluggäste seien daher oft nicht angereist. Im Laufe des heutigen Tages finden nur zehn Abflüge statt. Gestrichen wurden insgesamt 73 Flüge (50 Starts, 23 Landungen). Planmäßig sollten heute ursprünglich 123 Passagierflüge stattfinden (60 Abflüge, 63 Ankünfte).

Mitarbeiter, die nicht streiken, erreichen ihren Arbeitsplatz nicht

Wegen Streik an den Passagier-Kontrollen sind aktuell 50 von 60 Abflügen morgen gestrichen. Bitte bei den Airlines vorab informieren. Der Streik dauert Dienstag von 0 bis 24 Uhr. pic.twitter.com/v9gooJQdBC

Infolge des seit 4 Uhr laufenden Streiks an den Personal- und Warenkontrollstellen sind ebenfalls ein großer Teil der Kontrollspuren nicht besetzt. Die Teile der Flughafenmitarbeiter, deren Arbeitsplatz im Sicherheitsbereich liegt, kommen deshalb nur mit Verzögerungen zur Arbeit.

Die Flughafenbetreibergesellschaft weist darauf hin, dass sie selbst nicht Arbeitgeber der Streikenden ist. Die Passagierkontrollen seien eine hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei, die dafür private Sicherheitsunternehmen einsetzt. Die Personal- und Warenkontrolle liegt in der Verantwortung des Flughafenbetreibers, der dafür ebenfalls private Sicherheitsdienstleister beauftragt. Der Flughafen ist nicht Tarifpartner, sondern lediglich die Arbeitsstätte, an der der Arbeitskampf ausgetragen wird.

Am grö­ß­ten deut­schen Flug­ha­fen in Frank­furt wer­den we­gen feh­len­der Kon­trol­len er­neut kei­ne Pas­sa­gie­re zu­stei­gen kön­nen, wie der Be­trei­ber Fra­port am Mon­tag mit­teil­te. Le­dig­lich Tran­sit­rei­sen­de wür­den ab­ge­fer­tigt. Au­ßer­dem sol­len Ber­lin, Bre­men, Ham­burg, Han­no­ver, Stutt­gart, Düs­sel­dorf und Köln/Bonn be­streikt wer­den.