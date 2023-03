Mangel an Nachwuchskräften Für Unternehmen wird Suche nach Nachfolgern zunehmend schwieriger

Den Zahlen und Daten der KfW zu Folge müssen in den kommenden vier Jahren rund 560.000 Firmen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Das sind fast 15 Prozent der insgesamt 3,8 Millionen mittelständischen Betriebe in Deutschland. 79 Prozent der Betriebe geben an, dass die Frage einer geeigneten Nachfolge ein Problem darstellt, im Jahr zuvor waren es nur 76 Prozent.Das brisante an dieser Entwicklung: Das Problem dürfte sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Grund ist die demografischen Entwicklung, also die alternde Gesellschaft. Bereits heute sind fast ein Drittel der Chefunternehmerinnen und -unternehmer im Mittelstand 60 Jahre oder älter. Das sind dreimal mehr als vor 20 Jahren. „Frühzeitiges Abwägen aller Alternativen, und das parallele Mitdenken verschiedener Wege, wird immer mehr zum Erfolgsfaktor werden“, so Fritzi Köhler-Geib.