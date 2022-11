Luftverkehr : Fraport stellt Millionengewinn in Aussicht

Fraport stellt Millionengewinn in Aussicht

Fraport rechnet im laufenden Jahr mit an die 50 Millionen Passagieren. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Dank eines starken Sommers wird der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport offenbar das obere Ende der bisherigen Prognose erreichen.

Vorstandschef Stefan Schulte rechnet deshalb an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz im laufenden Jahr mit an die 50 Millionen Passagieren, wie das im MDax gelistete Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Damit würde das obere Ende der bisherigen Prognose erreicht. Der operative Gewinn (Ebitda) soll mit etwa 970 Millionen Euro und der Konzerngewinn mit etwa 100 Millionen Euro ebenfalls das obere Ende der bisher angepeilten Spannen erreichen.