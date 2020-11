Aktuelle Studie : Frauen in Firmen-Vorständen sind besser bezahlt als Männer

Frankfurt/Main Frauen in der Vorstandsetage börsennotierter Firmen scheinen beim Gehaltspoker bessere Karten zu haben als Männer. Die Managerinnen verdienen im Schnitt mehr - anderes als viele berufstätigen Frauen in anderen Bereichen.

Drei Viertel der Gehaltslücke lassen sich allerdings auf strukturelle Gründe zurückführen. Beispielsweise arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit und seltener in qualifizierten Führungspositionen. Bereinigt um dieses Faktoren blieb eine Gehaltslücke von zuletzt 6 Prozent - also das, was Frauen bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit weniger verdienen als Männer.