GA gelistet : Diese Freibäder haben in Bonn und der Region geöffnet

Bonn/Region Nach den ersten Lockerungen in der Corona-Krise öffnen immer mehr Freibäder für die Saison 2021. Was es zu beachten gibt, haben wir hier aufgelistet.

Wer Abkühlung sucht, hat in Bonn und der Region eine große Auswahl. Wir geben einen Überblick über alle Freibäder in Bonn und der Umgebung :

Öffnungszeiten für die Freibäder in Bonn 2021:

Welche Regeln in Bonner Freibädern gelten

Erwachsene sollen einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten, auch im Wasser. Für Kinder gelten die gleichen Ansagen wie auf Spielplätzen . Vor dem Kassenbereich, in den Umkleiden und in den Toiletten sind Desinfektionsspender für die Badegäste angebracht.

Die Lage des Rüngsdorfer Schwimmbads ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge in direkter Rheinnähe. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm, der in der Nacht beleuchtet wird, ragt aus der Freibadfläche empor. Ein Attraktionsbecken hält eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Der Strömungskanal bleibt derzeit ohne Funktion. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar.

Das Melbbad in Poppelsdorf liegt idyllisch am Hang des Venusberges und wurde aufgrund der Nähe zur Universität besonders gern von Studierenden besucht. In seinem jetzigen Zustand kann das Melbbad allerdings nicht mehr genutzt werden. Wegen gravierender Schäden mussten mehrere Gebäude gesperrt werden. Eine Interimslösung ist nicht in Sicht.